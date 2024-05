Insegnante palermitana perde 166 mila euro per un promotore finanziario scorretto: la banca condannata a risarcirla

Non sempre fidarsi è la scelta giusta. Soprattutto se a uno sconosciuto vengono affidati tutti i risparmi e la gestione del proprio conto. Così come ha fatto nel lontano 2000 una insegnante palermitana che ha aperto un conto corrente con un promotore finanziario di una nota banca che allora non aveva una diffusione di filiali sul territorio – affidando a lui la completa gestione del conto, dove venivano anche accreditati gli stipendi. Una operazione decennale di sottrazione di somme di denaro avvenuta dal 2006 al 2016. Grazie allo studio Palmigiano e Associati, al quale la donna si è rivolta, adesso i risparmi sono salvi e verranno restituiti alla cliente. La banca adesso è ricorsa in appello. Ma ecco come è nata la vicenda. La signora era fiduciosa perché il promotore finanziario che le aveva proposto l'operazione, godeva di ottima reputazione professionale. In considerazione del fatto che la banca, a differenza degli altri istituti di credito, non aveva una diffusione capillare nel territorio attraverso agenzie e sportelli, la fiducia ed il rapporto con questa figura erano fondamentali. L'insegnante si fidava ciecamente di quella persona tanto distinta e gentile che, al momento dell’apertura del conto, dopo la firma del contratto, aveva comunicato alla donna che la tipologia del conto non consentiva l’accesso telematico. L’istituto di credito, peraltro, non aveva consegnato, nemmeno per posta o con altri mezzi, il codice segreto o l’apparecchiatura per accedere al conto ed eseguire operazioni on line, fornendo unicamente il bancomat ed il pin.

Il rapporto con la banca, attraverso il promotore, è quindi andato avanti negli anni senza sospetti e senza che l’insegnante si accorgesse di nulla. Solo dopo 10 anni la donna si è resa conto che qualcosa non quadrava, dopo avere ricevuto una telefonata dalla direzione generale della banca e informata che erano state registrate delle anomalie nella gestione del suo conto. Allarmata dall’accaduto, aveva contattato il promotore finanziario che l’aveva però rassicurata del fatto che non ci fossero anomalie: tutto era in regola e non doveva preoccuparsi. Non convinta però, la cliente a quel punto ha chiesto all’istituto di credito tutta la documentazione relativa alle operazioni bancarie compiute a suo nome a più riprese. La prima macroscopica anomalia riscontrata era che venivano allegati gli estratti conto di un rapporto, inclusa una richiesta di apertura, per il quale risultava cointestataria insieme a due soggetti sconosciuti. A questo punto aveva deciso di incaricare un consulente contabile per ricostruire tutte le movimentazioni e accertare quali altre operazioni fossero state compiute a sua insaputa. Da lì la conferma che sul proprio conto corrente erano state effettuate, tra le altre, una serie di operazioni a lei del tutto estranee e mai autorizzate, con una sottrazione di oltre 160 mila euro.