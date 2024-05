Due arresti a Palermo, uno degli indagati tradito da un video: indossava gli stessi abiti del rapinatore armato di coltello

La squadra mobile di Palermo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal gip Tribunale di Palermo nei confronti di F.A., e degli arresti domiciliari con controllo elettronico nei confronti di H.I., entrambi cittadini italiani, tutti con precedenti di polizia, ritenuti responsabili - a vario titolo di rapina, lesioni personali e ricettazione aggravate in concorso.

L’attività investigativa ha riguardato nel complesso 6 episodi di rapina – di cui una tentata – due episodi di ricettazione ed altrettanti di lesioni personali aggravate, posti in essere in questo centro cittadino a partire dal 23 dicembre 2023 fino al 13 aprile u.s.. Dalle evidenze investigative è emerso il coinvolgimento, in alcuni degli episodi d’interesse, di soggetti minori di età per le quali sono già state eseguite misure cautelari, di concerto con la locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

L’indagine muove dalla rapina tentata presso la farmacia Di Mino, in piazza Ottavio Ziino, lo scorso 23 dicembre, quando due giovani travisati e vestiti di scuro - di cui uno indossante un solo guanto alla mano sinistra - dopo aver fatto accesso all’interno dell’esercizio commerciale, tentavano una violenta rapina che non andava a buon fine per via della presenza delle casse automatiche.