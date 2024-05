Palermo, la polizia municipale sequestra una discoteca abusiva in pieno centro

Gli agenti della Polizia Municipale, ieri sera, nell'ambito dei controlli nei luoghi della movida, hanno sequestrato una discoteca non in linea con le prescrizioni del regolamento comunale per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento, in un palazzo di civile abitazione in via Cavour e hanno fermato un giovane alla guida in evidente stato di ebbrezza, al quale hanno ritirato la patente. Per il titolare della discoteca, denunciato, ammende per quasi 2.000 euro.

All'atto dell'accesso ispettivo nel locale di via Cavour, era in corso un evento musicale sul terrazzo, al quale stava partecipando un cospicuo numero di avventori, circa 500, e l’intrattenimento musicale veniva realizzato con un articolato impianto elettroacustico di amplificazione professionale, gestito da tre diversi disc jockey.

Particolare impossibile da trascurare che, la sala da ballo, interamente all’aperto, per tutto il perimetro prospiciente su via Cavour, era circoscritta e delimitata da un parapetto in vetro non idoneo a tutelare l’incolumità dei numerosi frequentatori.