Palermo, in via Oreto un uomo di 60 anni trovato morto in casa

Un uomo di 60 anni è stato ritrovato questa mattina senza vita, all’interno della sua casa in via Oreto, a Palermo. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari e i vicini, che da giorni non avevano più sue notizie e non riuscivano a rintracciarlo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per entrare in casa.

Il corpo del sessantenne è stato trovato vicino al letto e, secondo il medico del 118, il decesso è avvenuto almeno 48 ore prima. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento con ile mascherine a causa dell’aria maleodorante che aveva già saturato l’ambiente. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale per accertare le cause della morte.