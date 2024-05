Il vice direttore dell'Fbi a Palermo, Paul Abbate elogia i carabinieri per la cattura di Messina Denaro

Nell’ambito della proficua e consolidata collaborazione tra i Carabinieri e la Federal bureau of investigation, Paul Abbate, vicedirettore dell’agenzia, ha visitato il comando provinciale dell’Arma di Palermo. Ad accogliere la rappresentanza statunitense nella caserma Carini il comandante provinciale, il generale Luciano Magrini, insieme ai vertici delle locali articolazioni investigative e del Raggruppamento operativo speciale. Il generale Magrini ha presentato al «deputy director», la sinergia tra le articolazioni territoriali dell’Arma e i reparti speciali, in particolar modo hanno approfondito le attività delle Aliquote di primo intervento e delle squadre operative di soccorso per quanto concerne la lotta al terrorismo, delle unità cinofile e degli artificieri.

Abbate, dopo avere elogiato il lavoro dei carabinieri si è congratulato con gli investigatori Iialiani, anche per conto del vertice del servizio federale, per l’importante risultato raggiunto contro Cosa nostra siciliana con la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro.