Strage Falcone, la memoria oltre la retorica e le polemiche

L’imprescindibile e improcrastinabile esigenza investigativa che aveva spinto la Procura di Firenze a fissare per oggi, 23 maggio, l’interrogatorio di un volto noto - suo malgrado - delle cronache giudiziarie degli ultimi venti, se non trent’anni, il generale Mario Mori, indagato per concorso nelle stragi di Roma, Firenze e Milano del 1993, sarà sicuramente spiegabile e spiegata con ragioni più che valide. Il procuratore del capoluogo toscano, Filippo Spiezia, ieri l’ha motivata con la necessità di «completare gli accertamenti di competenza del suo ufficio»; non ha detto perché questo completamento andasse fatto giusto nell’anniversario della prima delle stragi del biennio horribilis del ’92-’93, ma tant’è. Del resto l’interrogatorio non si farà, Mori (o il suo legale?) ha un impegno, anch’esso irrinunciabile, e non è voluto andare a farsi interrogare nel giorno di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

A guardare forse in modo superficiale ma non del tutto peregrino, Falcone, anche da morto - e da morto di 32 anni fa - continua a essere tirato per la giacchetta. Piegato al volere dei suoi sedicenti epigoni da una parte, abbastanza spesso per ragioni politiche; eretto a scudo da chi è sempre pronto a dire che con Falcone vivo certa magistratura non si sarebbe mai avventurata in teoremi indimostrabili, dall’altra. E magari, nella foga del muro contro muro e del garantismo esasperato, un minimo peloso, ci si dimentica che il primo importante teorema giudiziario, che porta il nome di Tommaso Buscetta, fu ideato da «quel» giudice istruttore e dal pool antimafia di cui faceva parte, e servì - eccome - per i maxi e tanti altri processi di mafia. Con scorno dei garantisti dell’epoca. Tirare Falcone di qua e di là, nella giornata di oggi, può sortire anche effetti peggiori, quelli non tanto di dividersi a parole sulla lotta a Cosa nostra ma di arrivare alle vie di fatto, come in parte avvenne l’anno scorso, antimafia dura e pura da un lato, forze dell’ordine sul fronte opposto. Il senso di responsabilità degli organizzatori della «contromanifestazione» e dei tutori dell’ordine dovrà garantire che questo corteo «contro» non si risolva come o peggio del 2023, perché un esito anche minimamente violento farebbe indubbiamente una sola vittima: la memoria di Falcone.

L’idea di un unico filo che lega le stragi e le trame di ogni genere, da Portella della Ginestra a via Palestro, passando per Capaci e via D’Amelio, è suggestiva, se non proprio seducente. Viene battuta da giornalisti e scrittori, ma non di rado anche da magistrati o ex magistrati che hanno argomenti a iosa per spiegare ciò che non sono riusciti a dimostrare nella sede propria, quella delle aule dei tribunali, nonostante anni e anni di indagini, accertamenti, interrogatori, intercettazioni, sequestri, perquisizioni, ragionamenti, collegamenti, deduzioni che si scontrano sempre con quel dannatissimo ostacolo che si chiama prova e con l’altro, il superamento di ogni ragionevole dubbio, criteri non inventati dai nemici della giustizia ma elaborati dagli stessi giudici. Col risultato di far perdere di vista gli obiettivi principali della guerra contro Cosa nostra, una guerra interminabile in cui ci si schiera per fazioni e per partiti presi: basta vedere la frequente levata di scudi di centrosinistra a favore di (non tutti) i pm e il serrate le file del centrodestra a favore del generale Mori, a cui si somma adesso pure la pubblica solidarietà («Nel rispetto della magistratura», si intende) della stessa Arma dei carabinieri.