Palermo, la lapide che ricorda la strage della Circonvallazione danneggiata durante alcuni lavori: avviato il ripristino

Pochi giorni fa era stata danneggiata, ma non si è trattato di un'azione dei vandali. La lapide che ricorda le vittime della strage della Circonvallazione è finita sull'asfalto per un «incidente»: la parte superiore si è infatti staccata accidentalmente durante alcuni lavori di manutenzione effettuati con un decespugliatore dagli operai del Comune proprio lungo quel tratto della circonvallazione, poco dopo via Ugo La Malfa e a distanza di pochi metri dallo svincolo di Sferracavallo. Oggi, nel giorno in cui ricorre il 32esimo anniversario della strage di Capaci, è stato avviato l'intervento per ripristinare la lapide.

Alcuni automobilisti avevano notato la lapide al margine della carreggiata, danneggiata. Era stata restaurata soltanto due anni fa dagli studenti dell'istituto d'arte di Monreale. Riporta i nomi dell' appuntato Silvano Franzolin, del carabiniere scelto Luigi Di Barca, del carabiniere Salvatore Raiti e di Giuseppe Di Lavore.

Nella strage morì anche il boss catanese Alfio Ferlito, obiettivo del commando di sicari armati di kalashnikov, entrati in azione quel giorno. Ferlito era a bordo di una Mercedes, scortato durante il trasferimento dal carcere di Enna a quello di Trapani.