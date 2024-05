L'incidente di Portella di Mare, la ragazza di Belmonte era lì per la chiusura della provinciale di Gibilrossa

«Da sindaco di Belmonte Mezzagno continuo a chiedere a gran voce di accelerare i lavori per la riapertura della strada provinciale che collega Ciaculli a Gibilrossa e Belmonte Mezzagno. Non possiamo tollerare altre vittime». Lo dice Maurizio Milone dopo l’incidente che ha causato la morte di un uomo di Villabate, Baldassare Russo, di 57 anni. Era a bordo di una Volkswagen Up e si è scontrato con l'auto di una ragazza proprio di Belmonte Mezzagno, che ha 25 anni e lavora in un hotel di via Crispi, a Palermo. Per tornare a casa stava percorrendo la strada provinciale fra Villabate e Misilmeri, nell'impossibilità di imboccare la via più breve.

«Stava percorrendo la strada provinciale 76 Portella di Mare - spiega il sindaco Milone - per immettersi nella strada comunale Segretaria e raggiugere Piano Stoppa e quindi Belmonte Mezzagno. Non è più tollerabile attendere ancora per i lavori della provinciale, chiusa dal primo novembre del 2021. La ragazza è stata operata e non è in pericolo di vita. Non è più possibile tollerare che avvengano questi incidenti. Voglio esprimere anche le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Baldassare Russo, che ha perso la vita nello scontro frontale».