Incidente tra due camion e lavori di manutenzione sulla Palermo-Mazara: traffico bloccato per ore

Un incidente e alcuni interventi di manutenzione hanno mandato in tilt la circolazione sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani. In uno scontro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti: è successo poco prima dello svincolo per Tommaso Natale, dove è stato necessario l'arrivo degli uomini dell'Anas e degli agenti della polizia stradale.

In seguito all'incidente si sono formate lunghe code, gli automobilisti sono rimasti imbottigliati nel traffico a partire dalla rotonda di via Belgio, in uscita dalla città. L'incolonnamento è durato più di un'ora e mezza, fino a quando i mezzi non sono stati rimossi dalla carreggiata. Non si sono registrati feriti, ma sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'impatto.

La circolazione non è però tornata del tutto scorrevole: poco dopo, infatti, sono iniziati i lavori di manutenzione tra il chilometro 1,219 dopo lo svincolo di Capaci-Isola delle Femmine e poco prima dello svincolo di Carini, sempre in direzione di Trapani e il traffico ha nuovamente subito pesanti rallentamenti.