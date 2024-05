Donna di Gangi muore dopo un incidente stradale, donati gli organi

Una donna di 52 anni, Antonella Farinella, di Gangi, è morta al Policlinico di Palermo dopo che era stata ricoverata per un incidente stradale avvenuto tra Castelbuono e Geraci Siculo, domenica scorsa. I sanitari del 118 l’hanno portata in ospedale, ma le gravi le ferite non le hanno lasciato scampo. Al momento del rinnovo della carta d’identità la donna aveva espresso la volontà di donare gli organi e la sua scelta è stata ribadita dai familiari che hanno rinnovato il consenso alla donazione.

I suoi organi salveranno salveranno quattro pazienti in attesa di trapianto. Sono stati prelevati cuore, reni, fegato e cornee, queste ultime inviate alla Banca degli occhi di Mestre.

«Voglio esprimere ai familiari della donatrice un pensiero di gratitudine e vicinanza - afferma il Commissario dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari -. L’atto di grande generosità della signora ha permesso di salvare diverse vite e ha dato un esempio di altruismo e solidarietà. La donazione di organi è un tema di grande importanza e questa occasione ci ricorda quanto sia cruciale la sensibilizzazione sull’argomento. Ringrazio anche tutta l’equipe, medici, infermieri, tecnici, che hanno svolto un ruolo cruciale nel garantire il processo di donazione».