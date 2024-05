Stragi mafiose del '93, indagato Mario Mori

Il prefetto Mario Mori, ex generale dell’Arma dei carabinieri e capo del Servizio segreto civile, in una lunga nota comunica di avere ricevuto «nel giorno del mio 85esimo compleanno», dalla procura della Repubblica di Firenze, un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico, per gli attentati di Firenze, Milano e Roma del 1993.

«Si tratta, com'è agevole a tutti comprendere - afferma - di accuse surreali e risibili se tutto ciò non fosse finalizzato alla gogna morale che sarò costretto a subire ancora per chissà quanti anni. Basti pensare alla circostanza che, a Palermo, mi hanno processato per 11 anni, con l’accusa di aver trattato con la mafia e siglato un accordo con Bernardo Provenzano per far cessare le stragi. La sentenza di condanna, in primo grado a 12 anni, poi spazzata via da quella di appello e di Cassazione, affermava che avrei "esortato" e, quindi, sollecitato i vertici mafiosi a comunicare le condizioni per ritornare alla situazione di pacifica convivenza che si era protratta sino alla conferma delle condanne all’esito del maxi processo, e, dunque, per non commettere più stragi».