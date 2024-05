Santa Flavia, una ciclista frana su una buca lungo la statale: lesione al bacino

Una bella giornata all’aperto si stava trasformando in tragedia. Giusy Di Cristina, ciclista amatoriale, ha vissuto una domenica da incubo. Mentre stava percorrendo la strada statale 113 insieme ai compagni del gruppo Gds competition, è finita all’interno di una buca all’altezza del ristorante All’Ancora, in territorio di Santa Flavia. Altri cinque compagni le sono franati addosso.

La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza e dopo le prime cure è stata condotta all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove le è stata diagnosticata una lesione al bacino. I medici le hanno consigliato un mese di riposo.

«È assurdo che dobbiamo percorrere strade che sono ridotte a groviera – dichiara Giovanna Montesanto, una residente della zona –, in questo modo si rischia la vita continuamente. Le strade, senza la dovuta manutenzione, sono diventate un percorso ad ostacoli. Auguro a Giusy una prontissima guarigione e un meritatissimo risarcimento».

Da qualche tempo spinta dal marito, ciclista amatoriale, Giusy Di Cristina si è iscritta al gruppo sportivo e settimanalmente esce per la consueta pedalata domenicale. «Stavamo passeggiavamo tranquillamente con la solita comitiva – dichiara il marito, Francesco Cangialosi – quando improvvisamente mia moglie è franata dentro una buca. Ora dovrà stare bloccata a letto per un mese. Si tratta di un incidente inaccettabile. Non possiamo rischiare così la vita».