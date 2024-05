Palermo, un camion perde tre il carico e viene colpita un'auto: traffico bloccato in via De Gasperi

Incidente questa mattina a Palermo, intorno alle 8,15. Un camion, all'incrocio tra viale Strasburgo e via de Gasperi, ha perso tre cerchioni di acciaio dal lato destro che sono finiti su un'auto parcheggiata.

Il mezzo pesante ha fermato immediatamente la sua corsa e le auto che lo seguivano sono rimaste bloccate. Non ci sono feriti, ma il traffico nella zona è rimasto completamente paralizzato. Lunghe file si sono registrate in viale Strasburgo, via De Gasperi e nelle strade adiacenti.