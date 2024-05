La buca-killer a Palermo, spunta un filmato sulla drammatica morte di Fuschi

C’è un filmato che può aiutare a ricostruire con maggiori certezze il tragico incidente stradale costato la vita a Samuele Fuschi lo scorso 16 maggio in viale Regione Siciliana, tra gli svincoli di Bonagia e via Oreto in direzione Catania. La polizia municipale ha rintracciato una telecamera appartenente ad un edificio privato che, seppur a distanza, ha ripreso gli ultimi istanti di vita del motociclista. La vittima, prima del fatale volo, non avrebbe avuto alcuna auto davanti e non ha tentato nessun sorpasso azzardato. Queste sono le prime certezze.

Il filmato è un po’ sgranato se si va a zoomare, non si vede infatti con nitidezza lo stato dell’asfalto. Ma si vede Fuschi perdere il controllo del mezzo a due ruote che conduceva e finire poi sbalzato a distanza per decine di metri dal luogo dell’impatto. Il filmato è stato già trasmesso alla Procura ed inserito nel fascicolo d’indagine aperto contro ignoti (al momento) per omicidio colposo. Non filtra nulla dagli ambienti investigativi dove si sta lavorando nel più stretto riserbo per ricostruire il tragico incidente.