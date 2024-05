Mori convocato per il giorno della strage di Capaci: «Queste accuse sono un'offesa a Falcone»

«L’atto istruttorio è stato fissato per il prossimo 23 maggio ma verosimilmente verrà rinviato poiché il mio difensore ha comunicato alla Procura di Firenze di non poter essere presente per concomitanti impegni professionali a Palermo». Lo rende noto il generale Mario Mori, al quale i pm di Firenze hanno inviato un avviso di garanzia con invito a comparire nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. L’ufficiale è sotto inchiesta per gli attentati mafiosi del 1993. Lo stesso Mori, poi, ha chiesto il rinvio ad altra data dell’interrogatorio previsto di fronte al procuratore Filippo Spiezia, al procuratore aggiunto Luca Tescaroli e ai pm Luca Turco e Lorenzo Gestri. «Le vicende di cui mi si accusa - afferma Mori, che già si è a lungo soffermato sul caso nel dare la notizia dell’avviso a comparire ricevuto nel giorno del suo 85esimo compleanno - sono già state ampiamente analizzate nel corso degli ultimi 25 anni dalle magistrature competenti (compresa quella fiorentina) e nei processi in cui sono stato coinvolto, senza che mi sia stato contestato alcunché, tanto meno i gravissimi reati ora ipotizzati dalla Procura di Firenze».

«Profondamente disgustato» Mori dice di essere «profondamente disgustato da tali accuse che offendono, prima ancora della mia persona, i magistrati seri con cui ho proficuamente lavorato nel corso della mia carriera nel contrasto al terrorismo e alla mafia, su tutti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Forse non mi si perdona di non aver fatto la loro tragica fine», commenta. «Avendo constatato che il circo mediatico si è già messo in moto, precedendo con qualche giorno d’anticipo tale comunicazione giudiziaria, ed essendo fin troppo banale presagire che l’aggressione mediatica e giudiziaria proseguirà con ancor maggiore virulenza, - conclude l’ufficiale - mi sembra doveroso che sia io, e non altri, a informare le Istituzioni e l’opinione pubblica. Dopo di che affronterò e supererò anche questa ennesima angheria». Mantovano In sua difesa interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (nella foto), interpellato dall’Ansa sull’incontro di ieri, 20 maggio, con il generale dei carabinieri Mario Mori. «Ho ricevuto a Palazzo Chigi il generale Mario Mori, che conosco da oltre 25 anni, e del quale ho sempre apprezzato la lucidità di analisi e la capacità operativa, nei vari ruoli che ha ricoperto, in particolare alla guida dei Ros dei Carabinieri e del Sisde», dice Mantovano. «Gli ho manifestato - aggiunge - per un verso vicinanza di fronte alle contestazioni che gli vengono rivolte, delle quali mi ha messo a parte; per altro verso sconcerto, nonostante che decenni di giudizi abbiano già dimostrato l’assoluta infondatezza di certe accuse».