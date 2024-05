Miccichè si difende dalle accuse sull'auto blu: «Posso aver accompagnato mia moglie qualche volta...»

L’ex presidente dell’Ars dà una lettura esplicita dell’inchiesta della procura di Palermo: «È evidente che c’è una aggressione nei miei confronti. Non voglio fare polemiche con i magistrati, non voglio problemi. Anzi, vorrei che mi ascoltassero subito per risolvere questa questione. Però...»

Lui, il presidente dell’Ars, ha ripetuto per tutto il giorno «di aver usato l’auto blu in modo rigoroso. Lo dicevo di continuo ai miei collaboratori che non potevamo sbagliare. Posso aver accompagnato mia moglie qualche volta... E se questi sono reati, se qualche errore c’è stato, è successo solo fino a quando ho frequentato Di Ferro. Questo non succede più da un anno e da allora non ci sono stati più problemi. E comunque perché le contestazioni non sono state fatte allora?».

Micciché non si sottrae neppure dal commentare anche le altre contestazioni filtrate ieri: «Se il mio autista faceva cose fuori missioni, a me dispiace ma in ogni caso è un problema suo. Se andava in altri posti non è un problema mio». E ancora: «Mi contestano di aver chiesto soldi a una mia collaboratrice. Ma io ho sempre lo stesso conto corrente, e c’è sempre liquidità. È facile controllarlo».