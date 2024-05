Termini Imerese, i minori compravano gli alcolici al distributore automatico: l'attività sospesa per tre mesi

Superalcolici fino a 40 gradi ai minori attraverso i distributori automatici: la polizia lo ha accertato a Termini Imerese e ha provveduto a sospendere l’esercizio per tre mesi. I distributori erogavano bevande alcoliche e superalcoliche senza la preventiva lettura ottica dei dati anagrafici, necessaria per stabilire l’età degli acquirenti, e non c'era un addetto al controllo.

L’acquisto era potenzialmente consentito anche ai minori: i poliziotti si sono immediatamente attivati per rintracciare il gestore, al quale è stata sospesa la Scia di somministrazione con effetto immediato per la durata di tre mesi. «La tempestività dell’intervento e la celerità delle segnalazioni agli enti competenti che operano sul territorio - afferma la polizia - ha permesso di scongiurare il reiterarsi di gravi condotte ai danni della salute pubblica con particolare riguardo alla tutela dei minori, mettendo anche un freno a bivacchi e schiamazzi in ore serali e notturne, sovente legati a questo tipo di esercizi H24».