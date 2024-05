Palermo, cade per un marciapiede dissestato: il Comune dovrà versare 40 mila euro a una signora di 70 anni

La vicenda ha inizio nel 2019 e ne dà notizia lo studio legale Palmigiano, che ha assistito la vittima dell’infortunio. Il 15 novembre di quell’anno, raccontano i legali, la signora, di 70 anni, è inciampata mentre camminava lungo il marciapiede di via Terrasanta, all’altezza del civico 36. Una caduta che è costata lunghe sofferenze. Già al momento dell’incidente, ha perso parecchio sangue per le ferite al viso. Poi, medicata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove è stata trasportata in ambulanza e all’arrivo registrata in codice rosso, ha dovuto fare i conti anche con una frattura al polso. Dimessa con la diagnosi di «trauma cranico con ferita lacero contusa della regione frontale, frattura epifisi distale radio sinistro», le fu data una prognosi di 30 giorni.

La signora, dopo avere messo il piede in fallo per una crepa non molto visibile ma pericolosa, ha battuto violentemente il viso contro un albero. In ospedale, sottoposta a numerosi esami tra Tac e radiografie, le fu diagnosticato un «ematoma subgaleale con microbolle in sede frontale mediana» e una «frattura articolare composta dell’epifisi distale del radio». Da allora, la signora ha dovuto affrontare un duro percorso medico-diagnostico anche per conseguenti problemi all’occhio destro legati al trauma cranico e una lunga fisioterapia per la frattura del polso e per costanti dolori al ginocchio destro.

Alla luce dei gravi danni, la settantenne si è quindi rivolta allo studio legale Palmigiano e Associati, che negli anni ha seguito molti casi simili, e con l’assistenza degli avvocati Alessandro Palmigiano ed Elisabetta Violante, ha chiesto al Comune di Palermo l’integrale risarcimento dei danni. Il Comune non ha aderito al tentativo di definizione stragiudiziale della vicenda e si è reso necessario iniziare una causa davanti al tribunale di Palermo. La tesi di Palmigiano e Violante era che il Comune di Palermo, quale ente proprietario della strada aperta al pubblico transito, fosse responsabile dell’incidente e, dunque, dovesse farsi carico dei danni. Tra l’altro, ad avvalorare la tesi della signora, c’era anche un verbale della polizia municipale. Nel punto in cui la signora era caduta, i vigili, dopo un sopralluogo, avevano evidenziato che «proprio all’altezza del civico 36 il marciapiede era dissestato (…). Il tratto del marciapiede interessato risultava sollevato di circa 4 cm per una estensione di almeno 50 cm. Nell’albero, invece si notavano delle tracce ematiche sparse sulla parte bassa del fusto e nell’aiuola verosimilmente riconducili alla caduta del pedone».