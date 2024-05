L'uomo trovato morto a Santa Flavia, disposta l'autopsia

È stata disposta l’autopsia per accertate le cause della morte di Giuseppe Sparacino, 50 anni, trovato morto ieri a Porticello, frazione del comune di Santa Flavia, in via Stenditore. Il corpo senza vita era in un piccolo chiosco di proprietà dell’uomo, vicino al mercato ittico.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il pm di turno ha comunque disposto l’autopsia ed i carabinieri stanno facendo degli accertamenti. L’esame sarà eseguito all’Istituto di medicina legale del Policlinico. A trovare il cadavere del cinquantenne è stato il fratello. Nel chiosco adibito alla vendita di frutta e verdura l’uomo era solito trascorrere anche la notte su una brandina. Da una prima ispezione cadaverica non ci sarebbero segni di violenza.