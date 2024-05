Ha il permesso di uscire per andare a prendere il figlio, ma la scuola è chiusa: termitano arrestato

I carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato un uomo di 32 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, con l’accusa di evasione e danneggiamento.

L’uomo avrebbe contattato la centrale operativa per informarli che si sarebbe allontanato da casa, come autorizzato, per andare a prendere il figlio a scuola nei pressi di via Mazziere. Una scusa questa, che deve essergli apparsa più che plausibile, tanto da ricorrervi nonostante l’istituto scolastico quel giorno fosse chiuso. Peccato che a notarlo a spasso per le vie del centro, indisturbato e alla guida di un ciclomotore, sarebbe stata una pattuglia dei carabinieri che, immediatamente ha bloccato l’uomo il quale, alla vista dei militari, avrebbe persino tentato di dileguarsi.

Condotto presso gli uffici dell’Arma, in un impeto d’ira, l’uomo avrebbe inoltre strappato il proprio braccialetto elettronico danneggiandolo.

Il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari, poi convalidato dal gip.