Carini, ruba il registratore di cassa dal bar del parco: arrestato un uomo di 34 anni

È entrato in azione nella notte, scavalcando i cancelli e andando dritto verso il bar della villa. Si è quindi impossessato del registratore di cassa e ha tentato di allontanarsi velocemente, ma è stato colto in flagrante dai carabinieri.

Un trentaquattrenne è finito in arresto per furto a Carini: è stato sorpreso dai militari in via Rovigo, dove si trova il parco cittadino Almoad. L'uomo ha preso di mira il chiosco e ha cercato di scappare coi soldi dell'incasso, ma è stato subito bloccato il colpo è così andato in fumo.

Soltanto pochi giorni fa, sempre a Carini, i carabinieri hanno arrestato un ventottenne per una serie di furti nei centri commerciali. Secondo le indagini dei militari il giovane sarebbe responsabile di diversi colpi messi a segno tra Carini e Villagrazia dal 2022 al 2023. Le indagini si sono avvalse dell’acquisizione di immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.

Gli obiettivi preferiti dal malvivente sarebbero stati per di più i diversi centri commerciali presenti nei pressi del comune carinese dove, secondo un copione ormai consolidato e l’acquisita destrezza avrebbe rubato, talvolta di notte e dopo aver atteso l’orario di chiusura dei negozi, dai generi alimentari agli elettrodomestici, ma non solo. A far gola al ladro sarebbero state anche borse, portafogli e zaini dai quali sottraeva soldi e soprattutto le carte di pagamento, che successivamente utilizzava per prelevare denaro dai conti degli sfortunati malcapitati.