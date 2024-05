Allarme bomba in via Libertà, intervengono gli artificieri: strada chiusa e poi riaperta

Paura in via Libertà per un allarme bomba, la strada è stata chiusa intorno alle 14 di oggi, 15 maggio e poi riaperta un'ora dopo. Un cittadino aveva segnalato la presenza della batteria di un veicolo abbandonata vicino a un marciapiede. L'intervento è stato richiesto all'inizio della via, poco dopo il Teatro Politeama. Sul posto sono arrivati gli artificieri della polizia per accertare di cosa si trattasse e per bonificare l'area.

Nel frattempo il tratto tra la via Parisi e il teatro è stato chiuso al traffico dei mezzi e ai pedoni, per permettere agli esperti di intervenire in sicurezza. Si sono intanto formate lunghe code: la circolazione ha subito rallentamenti sia in via Libertà che lungo le strade limitrofe.

Poche settimane fa un altro allarme bomba era scattato all'Amap di via Volturno: era arrivata una telefonata anonima alla segreteria di presidenza che ha annunciava la presenza di un ordigno nel palazzo. L’azienda aveva avvisato le forze dell’ordine che sono intervenute ordinando l’evacuazione dell’edificio e chiamando gli artificieri. Dopo circa un’ora l’allarme è rientrato e i dipendenti sono tornati al proprio posto.