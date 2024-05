Palermo, nuovi lavori sul ponte Corleone: ecco gli orari e i disagi

Nuovi lavori sul ponte Corleone, a Palermo. Il Comune con un'ordinanza dell'ufficio traffico e mobilità ha annunciato gli interventi in viale Regione Siciliana, direzione Trapani, nella corsia lato monte. Da questa sera, martedì 14 maggio, ci sarà la chiusura di una sola corsia della carreggiata dalle 21 alle 6 di mattina, e sarà così fino al 18 maggio. I cantieri sono stati avviati per consentire le operazioni di completamento dei lavori sul cordolo centrale e sulla trave al di sotto dello stesso.

Interventi che fanno parte di una serie di lavori al ponte Corleone. Già qualche settimana fa, a fine aprile, c'erano stati dei cantieri sulla carreggiata in direzione Catania. In particolare, le maestranze incaricate dagli uffici hanno effettuato la posa della barriera laterale sui tratti di transizione e terminali di viale Regione Siciliana. Interventi che arrivano a margine dell'annuncio, nei giorni scorsi, dell'inizio dei lavori per costruire il raddoppio del ponte Corleone.