Giallo a Palermo: trovato in mare il cadavere di un uomo

Il cadavere di un uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dalla Capitaneria di Porto al largo dell’Addaura nella zona del lido Acapulco a Palermo. A lanciare l’allarme per la presenza del corpo è stato un sub che stava facendo immersioni.

Il corpo era al largo e sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno affidato il corpo alla motovedetta della capitaneria di Porto. L’uomo era in costume da bagno. Sul luogo sta arrivando il medico legale per fare l’ispezione sul corpo.

È un cittadino del Bangladesh di 35 anni, residente a Palermo. Il giovane voleva farsi un bagno. Ha lasciato vestiti e cellulare a riva e si è tuffato in acqua. È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato alla Capitaneria di Porto. Il medico legale avrebbe accertato la morte per annegamento. Attraverso il cellulare sono stati chiamati i familiari per il riconoscimento del corpo.