Siracusa, con l'auto sfondano l'ingresso di un negozio di calzature: l'allarme mette in fuga i ladri

Hanno utilizzato un'auto come ariete e hanno sfondato la vetrata di un negozio di calzature in centro a Siracusa. L'assalto è avvenuto da Vaquero, in via Gramsci, da cui i malviventi sono però andati via a mani vuote: dopo il violento impatto è scattato l'allarme e chi è entrato in azione si è dato alla fuga.

I vigilantes e i carabinieri sono arrivati sul psoto nel giro di pochi minuti, insieme alla titolare dell'attività commerciale che si è sfogata sui social: «La paura, l'ansia, la frustrazione, la rabbia. Ma la cosa peggiore sapete qual è? Che quando sono arrivata lì, mentre i carabinieri mi facevano le domande di rito, la prima cosa a cui ho pensato è stata che effettivamente era strano che finora non fosse successo anche a me. Questo per capire in che mondo viviamo».

I militari hanno trovato la vetrata in frantumi e hanno effettuato i rilievi per individuare qualche traccia dei malviventi. Per terra sono stati intanto trovate alcune parti della carrozzeria dell'auto utilizzata, che con ogni probabilità è oggetto di furto: sono in corso accertamenti anche su questo fronte. Nel frattempo al vaglio ci sono le telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire a chi ha preso di mira il negozio.