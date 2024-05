Agguato a Palermo: a bordo di una moto affianca un uomo di 45 anni, gli spara due colpi e lo ferisce

Un uomo, Salvatore Rositano, di 45 anni, è ricoverato e piantonato all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere stato ferito alle gambe a colpi di pistola. L’agguato è avvenuto nella notte in via Ruggero Loria, traversa di via Montepellegrino, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, il quarantacinquenne, mentre camminava per strada, sarebbe stato affiancato da una persona con il volto coperto da un casco, che ha sparato. Rositano è stato raggiunto da due colpi alle gambe, un altro colpo è andato a vuoto.

La vittima dell’agguato ed alcuni suoi parenti sono stati sentiti dagli agenti della squadra mobile di Palermo, che stanno conducendo le indagini. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi e cercare di risalire al modello di pistola che ha esploso i colpi.