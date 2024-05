Incidente tra due auto a Borgetto: quattro feriti, uno è in gravi condizioni

Incidente stradale con quattro feriti a Borgetto, sono rimaste coinvolte due auto, una Toyota Yaris e una Ford Fiesta, che si sono scontrate in via Dommartino, la strada che collega con la provinciale che conduce a Montelepre. L'impatto si è rivelato violentissimo e ha provocato quattro feriti.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che li hanno trasportati all'ospedale Civico di Partinico. Uno dei quattro feriti è in condizioni particolarmente gravi: nell'incidente ha riportato vari traumi ed è stato ricoverato in codice rosso. Gli altri tre vengono ritenuti dai medici in condizioni meno preoccupanti. Sul luogo dell'incidente, oltre a tre ambulanze, anche i vigili del fuoco del distaccamento locale e la polizia per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Un altro incidente si è verficato nella mattinata di oggi, 9 maggio, sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Un pullman e due auto si sono scontrate tra le due gallerie che si trovano nel tratto compreso tra Isola delle Femmine e Sferracavallo. In questo caso non si sono verificati feriti, ma lungo l'arteria autostradale il traffico è andato in tilt. In direzione di Trapani parte della carreggiata è stata chiusa e la circolazione ha subito fortissimi rallentamenti.