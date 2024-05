Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara: lunghe code in direzione Trapani

Incidente sull'autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione di Trapani. Sono rimasti coinvolti un pullman e due auto, l'impatto si è verificato tra le due gallerie che si trovano tra Sferracavallo e Isola delle Femmine. L'incidente è avvenuto all'ora di punta, poco prima delle 13, quando il traffico sull'arteria autostradale è più intenso.

La circolazione è quindi andata in tilt perché parte della carreggiata è stata chiusa e si procede su una sola corsia. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Sul luogo dell'incidente anche l'Anas per la gestione della viabilità, fortemente rallentata per la presenza dei mezzi al centro della carreggiata. Non si sono registrati feriti. Due giorni fa sulla stessa autostrada si è verificato un maxi tamponamento che ha ancora una volta mandato in tilt il traffico.

È successo in direzione Palermo, poco prima dell'ingresso alla città. Pullman di turisti e vacanzieri sono rimasti bloccati in attesa che le ambulanze e i carro attrezzi raggiungessero il luogo dell'impatto. Molti automobilisti, in coda per oltre due ore, hanno cercato una via di fuga uscendo a Carini e percorrendo la strada che porta a Palermo da Torretta e Bellolampo.