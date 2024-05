Incidente a Palermo, caos in via Notarbartolo: nessun ferito, lunghi incolonnamenti di auto

Mattinata da incubo per i palermitani che questa mattina hanno dovuto attraversare via Notarbartolo. Un incidente che si è verificato intorno alle 8,20, ha paralizzato l'arteria viaria. Incolonnamenti si sono registrati non solo in via Notarbartolo, ma anche nelle strade limitrofe.

Secondo le prime informazioni, un'auto avrebbe tamponato un'altra vettura. Subito il caos nella zona, anche a causa della pioggia copiosa che in quel momento si stava abbattendo su Palermo. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono giunte le pattuglie dei vigili urbani che hanno gestito il traffico ed effettuato i rilievi del caso.