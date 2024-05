Palermo, partono le valutazioni tecniche sull'Albero Falcone: cambia la viabilità

Per consentire la valutazione della stabilità e del rischio arboreo e la potatura dell’Albero Falcone di via Notarbartolo, l’Ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura al transito veicolare di via Emanuele Notarbartolo, nel tratto compreso tra la via F. Lo Jacono (esclusa) e via Piersanti Mattarella (esclusa) dalle ore 20 di oggi (mercoledì 8 maggio), fino a cessata esigenza del giorno 9 maggio, e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati del tratto dalle ore 00.30 alle ore 03.30 del 9 maggio e comunque fino a cessata esigenza.

I mezzi provenienti dalla via della Libertà/via Duca della Verdura avranno l’obbligo di svolta a destra in via Giacomo Leopardi; i mezzi provenienti dalla via F. Lo Jacono avranno l’obbligo di svolta a destra e/o proseguire diritto.