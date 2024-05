La tragedia di Casteldaccia, l'esperto: «In quelle fosse c’è sempre gas letale, c’è stata una sottovalutazione dei rischi»

«L’unica cosa da fare quando ci si avvicina a una fossa come quella in cui sono morti i cinque operai è dare per scontato che ci sia un potenziale rischio di esposizione a gas tossici. Queste tragedie possono nascere anche dalla sottovalutazione del rischio potenziale, che porta a considerare come evitabile l’azione più ovvia cioè indossare le maschere di protezione»: Andrea Pace, ordinario di Chimica all’Università di Palermo, prova a immaginare la catena di errori che potrebbero aver determinato la tragedia di Casteldaccia. E avverte sui rischi che in situazioni analoghe possono essere sottovalutati.

Professore, che idea di si è fatto a 24 ore dalla tragedia?

«Sicuramente in quella vasca di raccolta di reflui c’era una altissima percentuale di gas tossico, probabilmente acido solfidrico. È un fenomeno molto comune in cisterne o sotterranei quando lì si depositano e stagnano grandi quantità di materiale organico come alghe, residui agricoli o acque reflue. In questi casi la decomposizione produce l’acido solfidrico, che è molto volatile. Di solito lo si riconosce perché produce un cattivo odore simile a quello dell’uovo marcio. Ma quando ce n’è una altissima concentrazione nell’aria, non si percepisce. Questo impedisce ai nostri sensi di dare l’allarme, percepire quindi il pericolo, e fuggire».