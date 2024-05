La lunga scia di morti sul lavoro, a Casteldaccia la terza strage del 2024

Quella di oggi (6 maggio 2024) con i cinque morti a Casteldaccia, è la terza strage di quest’anno sul lavoro, insieme a quella di neanche un mese fa a Suviana (nel Bolognese, sette morti) e a quella di Firenze nel cantiere della Esselunga a Firenze di febbraio (cinque morti).

La lunga scia di sangue dei decessi sul lavoro non accenna quindi ad arretrare. Le cinque vittime di oggi nel Palermitano (un altro della squadra è ricoverato in gravi condizioni in ospedale) erano impegnate in un lavoro in una fogna per conto dell’Amap, società per la gestione delle condotte idriche e fognarie di Palermo e hanno perso la vita dopo essersi calati in un cunicolo da un tombino esterno. Un dato purtroppo in linea con la tragica tendenza di quest’anno, fotografata dall’Inail con 191 morti soltanto nei primi tre mesi dell’anno.

Il caso di oggi ricorda per numero di vittime quanto accaduto 15 anni fa nello stabilimento ThyssenKrupp a Torino dove in un rogo persero la vita sette operai della società.

Ma la conta delle morti bianche pare essere infinita. Nella notte fra il 30 e il 31 agosto 2023 a Brandizzo, in provincia di Torino, persero la vita 5 operai investiti da un treno regionale mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari: Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49, e Kevin Laganà, 22.