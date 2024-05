Palermo, ancora un furto con spaccata: colpito il negozio Tutrone in viale Strasburgo

Ancora un furto con spaccata. Stavolta a farne le spese il negozio Tutrone, in viale Strasburgo, che vende borse e scarpe. I ladri hanno distrutto la vetrina utilizzando un’auto come ariete. Poi hanno rubato i capi d’abbigliamento all’interno dell’esercizio commerciale. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo che sarebbero stati con il volto coperto.