Spacciatore arrestato a Carini, in casa aveva mezzo chilo di droga

La perquisizione dell’abitazione del 37enne ha consentito di recuperare oltre 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, parte dello stupefacente è stato rinvenuto dai militari già suddiviso in dosi destinate alla vendita al dettaglio, inoltre sono stati ritrovati materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre che 700 euro in banconote di piccolo taglio, provento della illecita attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.

Ai militari non è sfuggito il comportamento del pusher che è stato colto nella flagranza di reato, intento a cedere lo stupefacente ad un acquirente. I carabinieri notato lo scambio sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagato e segnalando il cliente quale assuntore alla Prefettura.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio i carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà due persone per il reato di evasione, in quanto trovate fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione.

Nel corso delle operazioni gli uomini dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà 4 persone, due delle quali per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, recuperando ulteriori 50 grammi di marijuana e gli altri 2 per porto d’armi o oggetti atti ad offendere.