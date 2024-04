Palermo, in un box dello Zen trovati due fucili, una pistola e cartucce

La polizia ha trovato allo Zen a Palermo un piccolo arsenale. Gli agenti nel corso di una perquisizione hanno scoperto tre armi in un box di via Costante Girardengo. Sono in corso gli accertamenti, anche di natura balistica, per chiarire se l’armamento sia stato utilizzato per commettere delitti su cui stanno indagando le forze dell’ordine. Le armi sono due fucili, una pistola calibro 7,65 e oltre cinquecento cartucce di vario genere. Delle due armi a canna lunga, inoltre, una è risultata rubata e l’altra aveva il numero di matricola illeggibile. Sono in corso indagini per risalire al proprietario.