Campofelice di Roccella, la lite al bar con un connazionale e poi la spedizione punitiva davanti alla moglie e al figlio: arrestati due fratelli stranieri - VIDEO

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della procura, nei confronti di due fratelli, di 39 e 35 anni, di origine balcanica, accusati di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e minaccia. Uno dei due era già noto alle forze dell’ordine. Le indagini sono scattate dopo una lite tra i due indagati e un quarantenne loro connazionale in un bar del centro di Campofelice di Roccella, scoppiata una sera all'inizio del mese di aprile.

In poco tempo i militari sono riusciti a risalire agi autori del raid, che dopo il diverbio hanno organizzato una spedizione punitiva contro la vittima. Gli indagati avrebbero rintracciato il connazionale e l’avrebbero aggredito nel suo appartamento con calci e pugni davanti alla moglie e al figlio minore. I due fratelli sono finiti in carcere a Termini Imerese, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.