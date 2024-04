Palermo, la polizia sventa il furto della microcar di uno studente e blocca gli autori: hanno 18 e 14 anni

La polizia a Palermo ha sventato il furto di una microcar. Accusati del tentativo di rubarla un ragazzo appena diciottenne e un minorenne di soli 14 anni. Il primo è stato arrestato, il quattordicenne denunciato.

Il tentativo è avvenuto in pieno giorno. La microcar bersaglio dei due ragazzi appartiene ad uno studente, che frequenta il liceo classico Meli, nella zona di viale Strasburgo. Il giovane proprietario aveva raggiunto la scuola con la sua mini-auto e l'aveva parcheggiata nei paraggi. Avrebbe avuto una brutta sorpresa, a fine lezioni, se non fosse intervenuto un equipaggio del commissariato San Lorenzo. Gli agenti, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, pur nei pressi di una zona a quell'ora frequentata da tanti giovani per la vicinanza di numerose scuole, hanno notato i due che, una volta scoperti, hanno tentato la fuga a bordo di una bici elettrica. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati. Durante la fuga, i due si erano disfatti dell’autoradio della microcar, che avevano fatto in tempo a sottrarre prima dell’arrivo degli agenti.