Bagheria, le scippano la collana d'oro con la foto del figlio morto: sviene una signora di 65 anni

Una signora di 65 anni è stata scippata della collana d’oro a Bagheria, mentre si trovava in auto. Non appena ha subito il colpo si è accasciata per terra, svenuta per la paura ed è stata trasportata in ambulanza al Pte, punto territoriale di emergenza (nella foto). Ha delle escoriazioni al collo provocate dallo scippo. I due rapinatori sono fuggiti a bordo di uno scooter.

Lo scippo si è verificato in via Veneto, vicino a corso Umberto, uno dei due principali assi viari della città. Erano le 11.30 di stamattina (29 aprile), la signora, all'interno della vettura in sosta, è stata avvicinata da un ragazzo. Quest'ultimo era sceso da un motorino, alla guida del quale c'era un complice. Il giovane le ha strappato la collanina d’oro, che portava anche un pendolo con la foto del figlio di 22 anni morto qualche anno fa.

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato che hanno ascoltato la signora e alcuni potenziali testimoni. Sul posto si sono portati anche i carabinieri. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere.