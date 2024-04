Paura a Villagrazia di Carini, incendio in una palazzina: distrutto un deposito

Momenti di paura a Villagrazia di Carini per un incendio divampato nella notte in una palazzina. Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti in un edificio di tre piani di via Cristoforo Colombo. La struttura è disabitata, ma è andata distrutta un'area utilizzata come deposito di cassette di legno per la frutta.

La loro presenza ha inevitabilmente alimentato il rogo, domato da diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate sul posto. A lanciare l'allarme sono stati i residenti della zona, visto che una grossa nube di fumo nero ha invaso la strada. La zona è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento dei vigili del fuoco in sicurezza, sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i carabinieri. In corso i rilievi per stabilire cosa abbia provocato le fiamme.

Poche sere fa un altro incendio ha reso necessario l'intervento delle squadre del comando provinciale di Palermo in via Galletti. In questo caso il rogo è stato provocato dal corto circuito di alcuni cavi allacciati a un palo dell’illuminazione pubblica. Un evento che ha permesso alla polizia di scoprire non soltanto il furto di energia elettrica, ma anche la presenza di una serra di droga. Gli agenti hanno infatti trovato circa cinquecento piante dentro la struttura dove c’erano pompe di calore, fertilizzanti, impianto idrico e tutto il necessario per far crescere gli arbusti. Sono in corso indagini per risalire ai «coltivatori» della piantagione.