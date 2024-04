Palermo, tre incidenti nel giro di un'ora: motociclista ferito allo Zen

Tre incidenti nel giro di un'ora Palermo. Il primo si è verificato in via Perpignano, dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto lievemente ferito. È successo all'altezza del civico 64, dove il traffico ha subito dei rallentamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Poco dopo, un altro incidente è avvenuto in via Ugo la Malfa, all'altezza del civico 168: in questo caso in uno scontro sono rimaste coinvolte due auto. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e anche in questo caso le pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilità, anche in quel tratto andata in tilt per la presenza dei messi sulla carreggiata. Ha avuto conseguenze più gravi invece il terzo impatto, che si è verificato in via Ludovico Bianchini, allo Zen.

Ad avere la peggio è stato un motociclista, trasportato all'ospedale Civico dal 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le fasi dell'incidente. Rallentamenti al traffico, nella giornata del 25 aprile, anche in autostrada. Sull'A/29 Palermo-Mazara del Vallo, in particolare. Il maltempo non ha fermato gli spostamenti degli automobilisti e, nella tarda mattinata, si sono formate lunghe code prima dello svincolo di Carini, in direzione Trapani. La circolazione, come conferma la polizia stradale, è comunque tornata alla normalità dopo le 13.