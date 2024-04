Palermo, il furto dell'auto e la fuga: giovane arrestato dopo l'inseguimento

È stato sorpreso dalla polizia mentre armeggiava su un'auto. Era con un complice nella zona dello stadio a Palermo: alla vista degli agenti è riuscito a forzare la serratura, a salire sul mezzo e a scappare. Una fuga spericolata con tanto di inseguimento lungo viale Regione Siciliana, che si è concluso con l'arresto per un ventenne palermitano. Il giovane alla guida dell'auto rubata ha cercato in tutti i modi di fare perdere le sue tracce, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.

Nonostante abbia accelerato sulla circonvallazione, imboccando poi strade e vicoli anche controsenso, il ragazzo ha poi capito di essere con le spalle al muro. Arrivato nella zona di corso dei Mille ha infatti abbandonato l'auto rubata e ha proseguito a piedi, tentando disperatamente di seminare gli agenti scavalcando il muro di un'area privata. Poco dopo è stato fermato e condotto negli uffici di polizia, dove è stato identificato. L'arresto è stato convalidato.

Gli agenti hanno nel frattempo rintracciato il proprietario del veicolo, a cui è stato restituito. Si tratta dell'ennesimo furto d'uto nel capoluogo siciliano, dove una lunga scia di colpi è già stata messa a segno in varie zone. Poche settimane fa un altro giovane è stato colto in flagrante mentre rubava una macchina parcheggiata dalle parti della Fiera del Mediterraneo. Nei guai anche un diciassettenne sorpreso ad armeggiare sulle auto lasciate in sosta nel parcheggio del centro commerciale Forum. Arrestato, infine, pure un uomo che aveva poco prima forzato la serratura di un mezzo posteggiato in corso Calatafimi. Tra le auto maggiormente prese di mira, le Fiat Panda, Fiat Cinquecento e Smart.