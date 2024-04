Orrore a Palermo, a Cruillas un cane agonizzante trovato tra i rifiuti: «Potrebbero avergli sparato»

Un nuovo episodio di violenza contro gli animali a Palermo. Stavolta è successo nella zona di Cruillas, dove un cane è stato trovato agonizzante, in un cassonetto per i rifiuti. A lanciare l'allarme è stata una donna: ha sentito il cagnolino lamentarsi, era chiuso in un sacchetto, sotto una montagna di immondizia. È stato liberato e affidato alle cure di una clinica veterinaria, ma le sue condizioni sono gravi: ha una emorragia cerebrale e dei fori sulla testa: potrebbero avergli sparato.

La figlia della donna, Valeria Galletti, ha raccontato l'orrore sui social, diffondendo anche la foto del povero cagnolino, gettato ancora vivo in un sacco, tra i rifiuti: «Mi chiama mia mamma con voce tremante, mentre io ero a lavoro. Mia madre non guida, chiede aiuto alle persone del suo palazzo e si attivano per liberare il cane dai tanti altri sacchi buttati sopra . Si corre in clinica, il cane è in agonia, con emorragia cerebrale e in stato comatoso. Ha dei buchi in testa! Gli hanno sparato? Si trova ricoverato presso la clinica Primavera di Palermo. Chiedo a tutti, proprio tutti i miei contatti, di pregare e di aiutare questo cane che abbiamo chiamato Honey».