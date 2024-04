Caos e paura in corso Calatafimi: un'auto si ribalta su un fianco, strada chiusa e traffico bloccato

Momenti di paura in corso Calatafimi a Palermo per un incidente stradale. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato su un fianco. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'abitacolo, i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per accertare le fasi della dinamica, ancora poco chiara.

L'incidente ha inevitabilmente provocato grossi disagi al traffico, sempre intenso in corso Calatafimi. La via è stata chiusa alla circolazione dei mezzi per permettere l'arrivo dei soccorsi e mettere in sicurezza l'area. I rilievi sono in corso, ma a peggiorare la situazione, è stato un altro incidente in corso Calatafimi, avvenuto poco prima. All'altezza di via Aurelio Drago, infatti, si sono scontrati un'auto e una moto. In questo caso un ferito è stato trasportato con codice giallo al pronto soccorso. Nel giro di pochi minuti, si è registrato un altro incidente in viale Regione Siciliana, nei pressi dell'incrocio con via Perpignano, sulla carreggiata centrale.