Scontro tra due navi mercantili al largo della Sicilia

Una collisione tra due navi mercantili è avvenuta questa mattina al largo della Sicilia. Secondo le prime informazioni, nello scontro avvenuto a circa 14 miglia da Capo Passero sono rimaste coinvolte una nave general cargo battente bandiera liberiana e una nave porta container battente bandiera portoghese. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

La centrale operativa della Guardia Costiera ha immediatamente inviato sul posto navi e aerei, tra cui in elicottero e l’Atr 42 che stanno monitorando la situazione per verificare eventuali danni ambientali. Al momento la due navi stanno navigando lentamente verso le coste siciliane.