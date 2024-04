Movida, controlli dei vigili urbani nei locali di Palermo: sanzioni e denunce

La Polizia municipale di Palermo è intervenuta in via Alloro e piazza Aragona, a Palermo.

In entrambi i locali dove sono stati effettuati i controlli ispettivi, gli agenti intervenuti hanno riscontrato un’illecita occupazione di suolo pubblico ed essendo le aree occupate beni di rilevante interesse storico-culturale, sottoposte a vincolo monumentale, l’installazione di arredi non autorizzati pregiudicava non solo la sicurezza pubblica e la viabilità, ma anche la conservazione e l’integrità di entrambe le aree antistanti ai locali.

Denunciati i due titolari ed elevate sanzioni per più di settemila euro.

Nel locale di piazza Aragona, senza la prescritta concessione, il titolare occupava con due gazebo, tavoli e sedie una porzione di area pubblica pari a 56,30 mq rispetto ai quasi 16 mq autorizzati, determinando una situazione di intralcio per il normale fluire della circolazione stradale, sia pedonale che veicolare e insistendo su un basolato storico oggetto di un recente restauro.

Uno dei gazebo, inoltre, nascondeva interamente una segnaletica stradale verticale installata dal Comune di Palermo che indicava «Divieto di sosta con rimozione 0-24», posizionata all’ingresso di vicolo Lungarini, e inibiva il transito veicolare all’interno del vicolo. C