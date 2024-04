Incidente sulla Palermo-Mazara vicino allo svincolo per Punta Raisi, grave motociclista: traffico paralizzato

Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo nei pressi dello svincolo dell’aeroporto Falcone Borsellino. Un motociclista è rimasto coinvolto nello scontro. I sanitari del 118 hanno inviato l’elisoccorso per soccorrere il ferito e trasportarlo in ospedale. Il traffico è paralizzato sia in direzione di Mazara del Vallo che in direzione del capoluogo per un altro incidente per un tamponamento tra vetture.