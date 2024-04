Partinico, l'annuncio del preside: «Il liceo Savarino sarà intitolato a Felicia e a Peppino Impastato»

Si scrive la parola fine al cambio di intitolazione del liceo scientifico di contrada Turrisi a Partinico. È arrivato il decreto di nuova denominazione da parte dell’Usr, l’ufficio scolastico dell’ambito territoriale provinciale di Palermo. Nel documento si autorizza alla nuova intitolazione ed ha effetto immediato.

Ad annunciarlo è stata ieri sera la dirigente scolastico del liceo, Lucia La Fata, durante la manifestazione della “Notte nazionale del liceo classico”. Rivolgendosi a genitori e studenti ha dato la notizia della comunicazione dell’ufficio scolastico: «Oggi voglio dire - sono state le sue parole - che il percorso si è concluso, questa mattina il dirigente dell’ufficio 1 ambito territoriale di Palermo ha firmato ilo decreto di nuova intitolazione, che diventa operativo da subito. Quando lunedì tornerete a scuola troverete già le variazioni».

Si pone così fine all’eterna querelle sul liceo di Partinico, che si trascinava da anni, sul cambio di intitolazione di questo liceo. Il nome dell’ex senatore e giornalista Santi Savarino, a cui sino ad oggi è stato intestato l’istituto scolastico, a tanti non andava giù per via dei suoi contatti acclarati con la mafia e perché firmatario del manifesto delle leggi razziali.