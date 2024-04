Orrore a Bagheria, picchiano un cane e cercano di seppellirlo vivo: denunciati due giovani

Avrebbero picchiato un cane, poi avrebbero scavato un buca, cercando di seppellirlo ancora vivo. Ennesimo episodio di violenza contro gli animali in provincia di Palermo, stavolta a Bagheria, dove per due giovani è scattata la denuncia della polizia. Si tratta di un ragazzo di 20 anni e di un altro di 22. Ad accorgersi di ciò che stava accadendo è stata una donna che ha notato il cane con un filo di ferro legato attorno al collo e un occhio che non riusciva più ad aprire. L'animale era circondato da alcuni ragazzi con età compresa tra i 14 e i 22 anni.

«Questo innocente - scrive Roberta Leo dell'associazione Asva sui social - è stato torturato, ma gli autori di questo gesto sono stati fermati. Mi sono ritrovata davanti a una scena da serial killer dove ad assistere ho trovato un gruppo di ragazzini che rimanevano immobili davanti a un cane che lentamente soffocava. Immediato il soccorso nostro e di 2 angeli poliziotti che hanno levato quel fil di ferro stretto. Nonostante il ragazzo fosse attrezzato di tenaglia, posata vicino il cane, non lo ha aiutato e quando sono arrivata era impegnato a scavare un buco per seppellire quel povero cucciolo che chiedeva solo aiuto. L'assessore Giuseppe Tripoli ha coordinato tutto velocemente e La polizia municipale si è attivata per il trasporto del cane in clinica e adesso ci fa sapere che è stabile. Però mi sento di ringraziare con tutto il cuore solo una persona. La signora che ha segnalato e non è stata zitta. Perché purtroppo oggi vivo in un paese dove tutti non vedono e non sentono e quindi tutta la mia stima va alla signora».