Caccamo in lacrime per Myriam, morta a 17 anni: proclamato il lutto cittadino

Nel frattempo, centinaia di messaggi di cordoglio sono rivolti alla famiglia della ragazza, tutti ricordano il grande coraggio della giovane e la sua tenacia. «Hai combattutto con tutta te stessa - scrive sui social l'amica Marzia - e avevamo creduto di poterti riabbracciare, di potere fare ancora tante cose insieme. Che vita ingiusta, che realtà inaccettabile. Non esistono parole per spiegare a te e ai tuoi genitori quello che ognuno di noi qui a Caccamo sta provando».

«L'intera cittadinanza è scossa dalla scomparsa della giovane Myriam - ha scritto Fiore nella sua ordinanza -. Interpretando il sentimento di dolore collettivo e in segno di rispetto e partecipazione, saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche e saranno esposte le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici».

Ha lottato fino all'ultimo contro una malattia, ma è morta a soli diciassette anni Myriam Baratta, cha abitava a Caccamo. La notizia ha fortemente colpito la comunità: in tanti avevano creduto in un miracolo, ma nelle scorse ore è arrivata la notizia che ha gettato tutti nello sconforto. Le condizioni della ragazza sono infatti precipitate e si è spenta ogni speranza. Il sindaco Franco Fiore ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 20 aprile, quando saranno celebrati i funerali alle 15, nella chiesa della Santissima Annunziata.

Scrive Asia: «Questa notizia mi ha distrutta, all'inizio ci odiavamo, ma poi abbiamo iniziato a stare assieme al mare e siamo diventate amiche. Non mi aspettavo una cosa del genere. Hai lottato fino alla fine, adesso sei con gli angeli. Sei stata una guerriera a 17 anni... fai buon viaggio Myri, sappi che sei nel mio cuore». E ancora: «Non è possibile, la vita di una ragazza così giovane non può finire così. Non è giusto. Riposa in pace piccola Myriam, proteggi la tua famiglia».