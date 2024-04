Palermo, scontro tra un'auto e uno scooter in via La Masa: un ferito e forti rallentamenti al traffico

Incidente stradale in via Giuseppe La Masa a Palermo. Sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto, ad avere la peggio l'uomo che viaggiava sul mezzo a due ruote. L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 25 e ha provocato forti rallentamenti al traffico, già intenso nelle prime ore della mattina di oggi, 18 aprile. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso del Policlinico.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso. Lunghe code d'auto si sono nel frattempo formate sulle strade che conducono in via Crispi. La viabilità è tornata alla normalità soltanto dopo l'arrivo dei soccorsi e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Pochi giorni fa un altro incidente aveva mandato in tilt il traffico della zona. In questo caso a scontrarsi nella vicinissima via Principe di Scordia, erano state due auto in seguito a una precedenza non rispettata.